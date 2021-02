Kehakaalu jälgimine on oluline ja see tuleks tingimata kontrolli all hoida, kuid üldfüüsilist vormi mõjutab hoopis rohkem see

Vannitoakaal on tuttav kõigile, kes enda kehakaalu jälgivad. Tihti astutakse sellele kerge ärevustundega — kui palju tabloole seekord ette hüppab? Tegelikkuses ei näita kehakaalunumber aga kehavormi täielikku seisu. Kuigi kehakaalu jälgimine on oluline ja see tuleks tingimata kontrolli all hoida, mõjutab üldfüüsilist vormi hoopis rohkem see, millest need tabloole ilmunud kilod koosnevad.