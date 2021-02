LUMMAVAD FOTOD | Moedisainer Triin Kärblase nõuanne pruutidele: armas naine, palun usalda ainult oma sisetunnet

NYMF Fashioni ja NYMF Bridali disainer Triin Kärblane on veendunud, et pruudikleit on üks võimsamaid kleite naiseks kasvamise teekonnal: "See sümboliseerib küpseks saanud naise triumfi, transformatsiooni, valmisolekut astuda pühasse liitu."