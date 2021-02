KAHEKSA märki, mis vihjavad, et su näonahk hakkab vananema kiiremini kui karta oskasid

Kuigi ilmselt mõistad ka sina, et ühel päeval tuleb sul leppida, et su näole tekivad kortsud ja muud vananemisilmingud, on täiesti võimalik, et see juhtub varem kui sa arvatagi oskad. Näiteks 20ndates, mil tunned, et sa ei peaks üldse vananemisele veel mõtlema.



4