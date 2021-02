Vajad inimest, keda usaldada? Nende tähemärkide all sündinud inimesed ei reeda sind kunagi

Jäära sodiaagimärgist inimene on üdini aus. Kui sa küsid tema arvamust oma välimuse kohta, näiteks kas oleks hea idee endale tukk lõigata, on just tema see, kes sind kahe jalaga maa peale tagasi toob ja ütleb külmalt, et see idee on kohutav.

Ehkki tema väljaütlemised võivad teha haiget, on teatud natuuriga inimestel temaga lihtne suhelda, sest kunagi ei ole vaja pead murda mitmetähenduslike sõnade üle. Ka on Jäärast inimene suurepärane usaldusisik, ehkki tema nõuanded ei pruugi just kõigile mokkamööda olla.

Ambur

Ambur on intelligentne avastaja, kes soovib ennast igapäevaselt arendada erinevates valdkondades ja seetõttu on ta kursis, et maailmas on palju imelikke nähtusi, sealhulgas veidraid inimesi.