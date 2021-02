Räppar Reket jagab väärtuslikku karjäärinõu: tipus olles oled ärevil, kui keegi sulle selja taha ronib

“Esiteks, ei usu, ­ et miski siin ilmas jääv on,” vastab räppar Reket Kroonikale antud intervjuus küsimusele, kas ta usub, et räpp, mis peamiselt hetkel Eesti muusika edetabelites figureerib, on miski, mis jääb, ning Toomed, Taukarid, Pada­rid ja teised varasemate hititabelite esimehed on minevik.