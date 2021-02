Sul on raske enda eest seista? Siis võta appi need nõksud, millega saad julgemaks ja enesekindlamaks

Arglike inimeste jaoks on „ei” ütlemine väga suur eneseületus, aga kahjuks on vaja seda mõnikord teha. Kui oled teiste inimeste jaoks tallaalune, siis mida rohkem eitamisega venitad, seda enam harjuvad teised ära, et sinult võibki kõike nõuda. See ei ole ju hea variant.

Kui sind ootab ees aastavestlus ülemusega ja oled sellepärast väga närvis, paku talle välja enda jaoks sobiv kuupäev. Siis saad juba kirja „esimese väikese võidu” ehk häbelike inimeste jaoks võib see tähendada, et vähemalt on kuupäeva osas kontroll nende endi käes.

Kui tead, et sul on kuu aja pärast tulekul oluline koosolek, kus pead oma ideid esitlema, alusta näiteks sellest, et räägid oma ideedest mõnusal sõbrannade õhtul inimestele, kellega koos tunned ennast hästi. Harjutamine teeb meistriks!

Kui sul on raske enda eest seista, sest sa kardad inimeste halvakspanu, kujuta endale ette suurt tüli, millest pead võitjana väljuma. Mõtle välja täpselt, mida sa ütleksid ja mis on teise inimese võimalikud argumendid. Kui kujutad endale piisavalt sageli keerulisi olukordi ja nende lahendamist ette, saad nendega ka päriselt hakkama.

Kas koged üleüldiselt sotsiaalsetes olukordades ärevust ja tunned end mugavamini üksinda olles? Aktsepteeri seda, kuid kinnita endale, et saad sellegipoolest ka teistsugustes olukordades hakkama, vajad lihtsalt rohkem harjutamist. Kui sa tunned ennast lihtsalt arana, siis aktsepteeri ka seda ja lepi tõdemusega, et kõik inimesed ei ole head esinejad või enda eest seisjad, aga sul on alati võimalus paremaks saada.

Enda eest seismine on raske, aga kindlasti on ka sinul mõni piir, mille kohta sa tead, et seda ei lase sa kellelgi ületada. Sa võid päriselt ka seda piiri enda jaoks mugavamaks nihutada, sest mitte keegi meist ei ole kohustatud kellegi teise pilli järgi tantsima.

8. Mõista, et sa ei saa kõigile meeldida

Ükskõik, kui tore inimene sa ka ei oleks, alati leidub keegi, kellele sa väga ei meeldi ja see on normaalne. Sulle endale ju ka ei meeldi kõik inimesed. Seega võid vabalt enda eest seista ja iseendale kindlaks jääda, sest nagunii on keegi, kes sellega rahul ei ole.

9. Väldi agressiivsust

Arglikud inimesed, kes on sunnitud olema ebameeldivas olukorras, võivad oma kohmetuse tõttu muutuda agressiivseks, kui nende vaadetega ei nõustuta. See aga jätab inimese väga halba valgusesse ning see on käitumine, mida peaks igal juhul vältima. Kui keegi keeldub sinuga nõustumast, on tal see õigus.

10. Pane end teiste kingadesse

Kui sinu põhiprobleem on kartus esineda suure publiku ees, siis mõtle korraks, mida nemad võivad tunda. Need, kes tunnevad sinu jutu kohta tõesti huvi, keskenduvad sinu räägitule, mitte sinu punasele näole või paarile valesti öeldud sõnale. Need, kellele sinu jutt aga tõesti huvi ei paku, ei soovi tõenäoliselt üldse isegi seal ruumis olla, mistõttu keskenduvad nad kas oma jalanõude või telefoni vaatamisele.

Allikas: Purewow