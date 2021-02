Tuleb tuttav ette? Õnnetuid suhteid iseloomustavad just need kurvad omadused

Kuidas seda lahendada? See on lihtsamast lihtsam — õpi jälle viisakas olema ja väljenda tänulikkust. Kui sa käitud tööl oma kolleegidega hästi, siis kuidas on isegi mõeldav, et kodus oled sa tõeline õudusunenägu? Kas sa ise tahaksid sellise inimesega koos olla?

Võib mõelda, et kui te olete piisavalt kaua koos olnud, võib end nii vaimses kui füüsilises mõttes käest lasta, aga selline mõtteviis on enesehävituslik ja tegelikult ei jää selline suhe , kus üks inimene lõpetab pingutamise, kestma. Kui sa ei suuda enam oma kallimat tänada ega temalt midagi paluda ja eeldad, et võid teda käsutada, on ilmnenud suur probleem.

Kuidas võiks toimida? Sa ei saa sundida ennast unustama valusat mälestust, aga sinu võimuses on mitte seda enam teemaks tuua, eriti juhul, kui sa ütlesid, et andestad oma kallimale.

Mida see tähendab? Kui teil on tüli, mille on põhjustanud sinu elukaaslane ja ta palub vabandust, annad sa talle andeks. Aga kui tekib olukord, kus sa tunned end rünnatuna, tuletad sa talle meelde seda konkreetset olukorda ja paned ta end jälle halvasti tundma. Siis sa ju ei andnudki talle päriselt andeks…

Teil pole armsaid traditsioone

Võid ju mõelda, et ainult lootusetutel romantikutel on omavahelised traditsioonid, aga tegelikult on see hea omadus igas suhtes. Siis on alati midagi, mida oodata ja mida meenutada. Olgu selleks ühine hommikukohv või iga-aastane pikem väljasõit.

Mida teha? Kui teil pole kunagi traditsioone olnud, looge need. Võtke üks õhtupoolik, kus te istute maha ja räägite, mis need olla võiksid ning proovige saavutada kokkulepe, mis sobib mõlemale osapoolele. Aga mõnikord võivad traditsioonid hääbuda, siis on vaja need taaselustada.

Teil pole eraldi kvaliteetaega

Eelmised punktid iseloomustavad pigem suhtekaaslasi, kes on omavahel lahku kasvanud, see siin aga viitab vastupidisele — te olete nii palju koos, et olete iseennast ära kaotanud. Omaette aeg on väga oluline, see laeb akusid ja hiljem olete teineteise jaoks paremad armastajad.

Kuidas toimida? Ehkki ühel teist võib olla suur läheduse vajadus, on oluline selgeks teha, et kvaliteetaeg iseendaga on samuti oluline. Leidke mõlemad tegevus, mida naudite omaette. See tekitab ju omakorda põnevat jutuainet!

Te tülitsete palju

Ehkki „palju tülitsemine” on väga suhteline mõiste, tunnetad kindlasti isegi, kui sinu mõõt hakkab täis saama, olgu selleks siis üks tüli päevas või nädalas. Kui paarisuhtes olevad inimesed tunnevad, et tülid on hakanud rikkuma nende igapäevaelu, on see ilmselge märk, et midagi peab ette võtma.

Kas see on tõesti kõik? Ei, suurenenud tülide hulk ei pea tähendama ilmtingimata lahkuminekut. Proovige jõuda oma tülide tuumani ja kui te jääte hätta, kaaluge teraapiasse minekut. Kui teil on armastus olemas, ei tasu sellest nii kergekäeliselt loobuda.

Allikas: Purewow