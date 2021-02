Rain Siemer: olen mõistnud, et üks komponent, milleta suhted ei tööta, on...

Mu laste vanaema ütles kord, et armastama tuleb õppida. See lause tundus isegi tobe — kuidas saab seda õppida? Armastus ju kas on või ei ole… Kuidas sa seda õpid? Olen selle lause peale palju mõelnud, aga aru hakkan sellest alles nüüd saama. Armastus on küll tunne, mis on või ei ole, aga tegelikult ei piisa sellest, kui see pelgalt olemas on. Selle tundega tuleb õppida elama, samamoodi ka inimesega, kelle vastu armastust tunned. Tema ise on juba väga pikalt suhtes olnud ja kuna see kestab, siis ilmselt ta teab, millest räägib. Ta on loomult väga analüüsiv, ilmselt on ta ka oma suhet mõtestanud. See kõik on oma mõnusal moel toiminud.