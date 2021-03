“Excuse me, but where is the date of the test? And your name? Also, is it PCR test? Where does it says that?”* küsis range hoiakuga Air France’i lennuteenindaja. Tund­­sin, et mind tabab paanika – nüüd saabki minu kartus tõeks. Siin minu reis lõpebki... Enne kui õieti alatigi jõudis.