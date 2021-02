Jumestuskunstnikud avaldavad: need on KÜMME oskust, mida iga naine võiks 40ndaks eluaastaks juba osata

Pehmem silmameik tagab sulle Turneri sõnul nooruslikuma väljanägemise. Sesnek soovitab kasutada vedelat või kreemjat lauvärv, mis jätab loomulikuma väljanägemise. "Selleks hetkeks, kui saame 40seks, kaotab meie silmi ümbritsev nahk elastsust, mis muudab lauvärvi pealekandmise keerulisemaks," lisab ta. Seega, mida vedelam on toote koostis, seda lihtsam on selle pealekandmine ja seda väiksema tõenäosusega kuhjub see kortsukeste vahele.

"Veel üks üle 40aastaste naiste mure on nende järjest peenikesemaks muutuvad huuled," teab Turner. "Selleks, et jätta neist täidlasem mulje ilma, et oleksid üle pingutanud, kasuta neutraalsete toonidega huulepliiatsit, et tuua esile nende kaunis kuju enne huulepulga kasutamist." Viimaste puhul eelistab Sesnek kasutada niisutava koostisega tooteid mattide asemel (Jumal tänatud, et huuleläiked on taas moes ja paremad kui kunagi varem!).