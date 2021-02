Sind vaevab pidevalt peavalu? On mõned toidud, mis aitavad seda kiiresti leevendada

Oomega-3 rasvhapete rikas lõhe leevendab põletikke ja kaitseb närve. Lisaks sisaldab see kala rikkalikult B-vitamiini, ka B2 vitamiini, mis aitab peavalude vastu.

See roheline supertoit sisaldab rikkalikult magneesiumi, mis on tuntud ka lõõgastava mineraalina. Üks lihtsamaid viise selle tarbimiseks on seda sisaldava smuuti joomine.