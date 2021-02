Abielunõustaja annab nõu: 10 lihtsat viisi, kuidas olla oma kallimale parem abikaasa

1. Küsi talt: “Kuidas ma saaksin sind sel nädalal paremini armastada?”

Inimese soovid ja vajadused muutuvad regulaarselt, mistõttu on oluline oma abikaasalt küsida, mida ta sult vajab. Võimalik, et ta vajab abi lastega tegelemisel, et sa masseeriksid ta õlgu, kallistaksid rohkem või oleksid lihtsalt olemas. Selle küsimusega näitad, et hoolid.

2. Tee talle kuuesekundiline musi

Teame, mida mõtled: kes ikka loeb suudlemise ajal sekundeid? Aga ehk on see just midagi, mida proovida tasuks. Selline suudlus on palju rohkemat kui üks kiire musi. Kuue sekundi jooksul tunneb ta tugevamini kui väga teda tahad.

3. Rääkige sellest, kuidas kohtusite

Millal te viimati seda aega meenutasite? Võtke aega, et pisut mälestuste radadel kõndida ja rääkige sellest, kus te kohtusite, milline oli teie esimene kohting jne. Elus tuleb ette raskemaid aegu, mistõttu on vajalik aeg-ajalt meenutada, miks otsustasid just tema kasuks.

4. Räägi tema armastuse keelt

See, kui tead ja räägid oma abikaasa armasuse keelt, annab suhtele nii palju juurde. Abielunõustaja Gary Chapmani sõnul on olemas viis põhilist armastuse keelt: tunnustus, füüsiline puudutamine, teenimine, kvaliteetaeg ja kingitused. See aitab sul armastada kallimat nii nagu tema seda vajab, mitte nii nagu sina vajad. Võimalik, et sulle meeldib kinke saada, aga su abikaasa hoolib hoopis kallistustest.

5. Tea oma kallima vabandamise keelt

Kas teadsid, et ka vabandust palumise keel on olemas? Sarnaselt armastuse keelele määrab vabandamise keel ära selle, kuidas tasuks temalt andestust paluda. Kui sa seda veel ei tea, küsi talt otse ja jäta tulevikuks meelde.

6. Võta vastutus kõige eest, mille eest peaksid

Su abikaasa ei ole kõiges süüdi! Vahel oled sina see, kes probleeme tekitab, või vähemalt teil mõlemal on oma roll. Seetõttu on äärmiselt oluline võtta oma tegude eest vastutus.

7. Ära eelda