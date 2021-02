Muusik Jalmar Vabarna: kui mõtlesin, mida pean terve olemiseks praktiseerima, jõudsin välja nelja olulise asjani

“Elasin juba niigi unistuste elu: mul on pere, teeme bändi, mängi­me, reisime ringi, kõike on piisavalt. Aga ma ei olnud jõudnud selleni, kui suur väärtus see on,” meenutab Jalmar. “Raamat on üles ehitatud kuuele harjumusele elus ja esimene harjumus ongi otsida selgust. Mõelda, mida sa päriselt tahad. Mille nimel sa töötad? Mis valikud sul on? Loomulikult ei ela ma sada protsenti nende punktide järgi, kuid inspiratsiooni eluks andis raamat kõvasti. Sain aru, et mul on väga sügav soov lõpe­tada elu eduka, õnneliku inimesena. Kuidas elu suunata?” Jalmar tellis endale planeerimise märkmiku. Sellest omakorda innustus Jalmari abikaasa ja bändi­kaaslane Sandra (35), kellele märkmikud kohutavalt meeldivad. Nüüdseks on Sandrast saanud sertifit­seeritud arengutreener. Ahelreaktsioon missugune!

“”High Performance Habits” ei ole eneseabiraamat, see on enesearenguraamat,” täpsustab Jalmar. “Kõik algabki sellest, kas inimene tahab tööd teha või ei. Inimene ootab alati paremaid päevi, loodab, et elu läheb ilusaks. Aga ega ta iseenesest lähe.” Mõne aasta jooksul on Jalmar võtnud teha elumuudatusi, mida julgeb soovitada teistelegi.