Mis tegelikult juhtub, kui sa meigiga magama lähed? Ja kuidas hommikul käituda, et kahju võimalikult väike oleks?

Esiteks põhjustab meigiga magamine ummistunud vistrikke. Kuna jumestus- ja peitekreemid ei imendu sügavale nahakihtidesse, vaid püsivad nahapinnal (see on hea!), loob see suurepärase keskkonna akne tekkimiseks ning seda eriti öösiti, kui su nahk peaks hoopis pikast päevast taastuma.