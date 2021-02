Oled oma seksuaaleluga rahulolematu? Üks kaval nipp, kuidas seda väga mõnusal viisil muuta

Kui sul on sageli raske magamistoas piisavalt lõõgastuda, et kogemust päriselt nautida, siis ilmselt oled üks neist inimestest, kelle pea on pulki täis ja seks ei tekita seetõttu just eriti positiivseid emotsioone. Stress, närvilisus, kiired eluperioodid, veidrad kogemused minevikust, häbi, kahtlused, ebakindlus — see kõik mängib siinkohal rolli. Lisaks kipume sageli enda ootusi väga kõrgeks seadma, sest kas me kõik ometi ei tahaks nautida elu parimat seksi? Muidugi tahame! Kuigi mingisugused standardid tuleb endale seada, võivad need sageli ka päris palju ära rikkuda.