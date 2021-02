Viimase pooleteise nädala jooksul on Venemaa kodanikud avaldanud meelt opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi toetuseks, kes viibib hetkel kinnipidamisasutuses. Protestide tõttu on vahistatud tuhandeid meeleavaldajaid, kes on väidetavalt ka politsei vägivalla ohvriks langenud. Selle kõige tõttu on endine Vogue Russia toimetaja ja praegune Telegrami äpi kanali Good morning, Karl! juht, Katja Fedorova otsustanud kanda punast värvi rõivaid. Miks?