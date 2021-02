ÜLEVAADE | Kuidas muutub Kate Middletoni stiil, kui temast saab kuninganna Catherine? Ta on nii mitmeski mõttes inspireerunud Elizabethist

Moeajakirjanik Bethan Holt, kes analüüsib oma uues raamatus “The Duchess of Cambridge: A Dacade of Modern Royal Style”, kuidas Kate Middletoni stiil on aastatega muutunud, avaldab muuseas Vanity Fairile antud intervjuus arvamust, kuidas kuninganna Elizabethi garderoob on juba tänaseks Kate’i inspireerinud.