VIDEO | Anu Saagim ja Reet Härmat avaldavad oma igavese ilu saladuse

Neli suurepärast ja erilist maitset



Chaga Healthi eliksiire valmistatakse Mulgimaalt pärit 100-aastase retsepti põhjal, et anda organismile lisajõudu ja tugevdada immuunsust. Eliksiirid sisaldavad meie metsade väega taimi, nagu raudrohi ja männikasvud. Tervist tugevdavate eliksiiride peamine koostisosa on aga chaga ehk must pässik, Eestimaa metsade pika ajaloo ja traditsioonidega meditsiiniseen, mille mõju uuritakse tänapäeval aina enam ka teaduspõhiselt. Praegu on valikus neli erinevat Chaga Healthi eliksiiri: 6% alkoholisisaldusega Elemental, astelpajuga Immuno, musta sõstra maitsega ja kibuvitsamaitseline veganitele.

Kohtusime Anu ja Reedaga restoranis Ülo.

Anu ja Reet kinnitavad mõlemad, et tunnevad Chaga Healthi eliksiiride mõju. „Ma ju näen, mis minuga juhtub, kui eliksiiri joon,“ naerab Anu ja lisab: „Karv läigib, nahk on sile, tunnen end energiliselt. Minult küsitakse tihti, et kust ma selle energia võtan, et jõuan teha seda, teist ja kolmandat. Vastus on: chaga.“

Organismi uus hingamine



Reet toob lisaks välja, kuidas eliksiiri tarbimine on organismile uue hingamise andnud. „Minu jaoks on oluline, et chaga maandab rakkude oksüdatiivset stressi. Mida vanemaks me saame, seda aeglasemaks rakuprotsessid muutuvad. Chaga paneb jälle kõik tööle ja pidurdab halbade rakkude kasvu. Chaga on tõeline avastus ja aina enam viiakse läbi uuringuid, et selgitada välja selle teaduspõhine mõju organismile.“

Mõlemad kiidavad väga mustasõstramaitselist ja rohke C-vitamiini sisaldusega Chaga Healthi eliksiiri, millele on, muide, oma näo andnud odaviskaja Magnus Kirt. „Must sõstar on võimas taim. Käivitab organismi ja paneb justkui dopingu sisse. Must sõstar on meie kohalik supertoit, võimas C-vitamiini allikas,“ loetleb Reet musta sõstra kasulikke omadusi ja lisab, et C-vitamiin aitab mustal pässikul ühtlasi paremini imenduda. „Kuigi ma kasutan ka vitamiine ja toidulisandeid, on loodusliku päritoluga tervist turgutavad tooted alati mu esimene eelistus,“ kõneleb särav Reet.