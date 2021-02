Täna 40. sünnipäeva tähistav Inga Lunge: mind ei ole nooruses hellitatud, olen pidanud päris palju läbi elama — see on hea pagas

“Nähes kedagi, kes on tõeliselt särav ja positiivne, mõtlen, et ilmselt ta on millestki tõsisest läbi tulnud, et ta on selleni kuidagi jõudnud. Minu jaoks on kõik mind ümbritsev väärtus ja seetõttu oskangi selle üle rõõmu tunda, et mul on olnud ka teisi kogemusi… Kui kõik lähedased on terved, pere on koos, kõigil kaks kätt ja kaks jalga ning pea otsas — no kuule, nii on juba väga hästi!