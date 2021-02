LUMMAVAD FOTOD | Mitmepäevane pulm kui tunnete festival: peigmees ei suutnud uskuda, mis toimub… Genka? Ja Genka tuligi

Grete ja Karl soovisid peo korraldada 7. augustil ja nii, et see kestaks mitu päeva. “Et oleks ikka festival! Niipalju, kui olen ise näinud ja teistelt kuulnud, läheb üks päev nipsuga — ühtäkki on juba südaöö, muusika mängib ja kõik ongi läbi. Järgmisel päeval oli aega, et minna ja istuda iga külalise juurde, rääkida kas või paar minutit juttu. See oli kõigi jaoks mõnus…” räägib Grete.

Pulmakorraldajat Grete ja Karl ei palganud, selleks kujunes Grete ise! “Mida kiiremini põhilised asjad paika panna, seda lihtsam kõik on. Minu jaoks oli kõik väga selge, teadsin täpselt, mida tahan."



Siiski, muusika üle mõeldi pikalt, et mida võtta ja mida jätta. Väikese muusikalise üllatuse valmistas Grete ette ka oma mehele. “Ütlesin kõnes, et okei, Beebilõusta ei tule… Aga nüüd hüüame koos le-gen-daarne, le-le-gendaarne…” Karl ei suutnud uskuda, mis toimub… Genka? Ja Genka tuligi.