Unistad edukamast elust? Eduõpetuse juhendaja selgitab, mistõttu mängivad sind ümbritsevad inimesed siinkohal väga olulist rolli

Eduõpetuse juhendaja Kai Oja sõnab, et sõprussuhted mõjutavad meie elusid väga palju, ehk kõige rohkemgi. Tema sõnul laseme me ümbrusel ja keskkonnal ennast väga palju mõjutada, seepärast on väga oluline valida endale inimesi, kellega sa suhtled.