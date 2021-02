"Nende väljaannete jaoks on see mäng, minu jaoks päriselu ja päris suhted." Meghan Markle'i pika kohtuvaidluse otsus on lõpuks ometi tehtud

Meghan tõi välja, et tabloidajakirjade poolt kasutatavad taktikad ei ole uudsed ja neil on lastud liiga pikki aastaid ilma tagajärgedele mõtlemata tegutseda. "Nende väljaannete jaoks on see mäng. Minu ja paljude teiste jaoks on see päriselu, päris suhted ja väga tõeline kurbus. Kahju, mida nad on põhjustanud ja jätkuvalt põhjustavad, on sügavale ulatuv."