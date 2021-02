Riiete tagastamise karm reaalsus: suur hulk brände tagastatud rõivaid uuesti müüki ei pane ja neist saab prügi

Paralleelselt rõivaste tootmise kasvuga hoogustub ka tarbi­mine ja langeb kvaliteet. Ülemaailmse ringmajandust propageeriva mõttekoja Ellen MacArthur Foundation andmetel ostavad inimesed võrreldes 15 aasta taguse ajaga kaks korda rohkem riideid, nende kandmise aeg on aga kolmandiku võrra lühem. Väidetavalt lõpetab igas sekundis üks rekatäis rõivaid oma elu põletites või prügimäel…

Tarbimise tempot kasva­tavad muidugi moebrändid, kes saadavad lõputute soodus­kampaaniatega tarbijale signaali, et riided on üliodavad. Peaaegu väärtusetud. Tihti on väljamüükide ajal kaupluses rõivad lausa põrandal, mis otsapidi muudab need prügiks juba enne ostu.

Pillavat tarbimiskultuuri toidab ka e-kaubandus, mis pakub tarbijatele üha muga­vamaid tagastus­tingimusi.