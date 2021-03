Maailma­parandaja Charlene

“Mu kunagine äripartner ütles, et Charlene on tulevikus üks neist hulludest kassinaistest, ainult tema kassid on lapsed, ja neid on tal sadu tuhandeid,” ütleb Charlene Rennit (33). “Oleksin õnnelik, kui tõesti saaksin nii paljude laste jaoks olemas olla.”