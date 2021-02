Talvemantel on pikast talvest väsinud? Nende nippidega saad kiiresti selle välimust värskendada

Enne kandmist vii mantel keemilisse puhastusse: vähemalt üks kord aastas võiks mantel käia keemilises puhastuses, osad inimesed eelistavad mantli sinna viia kevadel peale kandmist, teised jällegi sügisel enne talvehooaja algust.

Väikeseid plekke saad ise eemaldada: ehmatasid, kui juba esimesel talvenädalal ilutseb sinu heledal talvemantlil väike plekk? Ei ole põhjust paanikaks. Selleks, et plekk eemaldada, vajad niisket (aga mitte märga!) riiet, millega seda tupsutada. Kõvema tupsutamise peale peaks plekk vaikselt välja tulema.

Kasuta rõivaaurutit: kui talvemantel on terve kevad, suvi ja sügis riidekapis teiste riiete vahele pressituna olnud, ei ole ju ka mingi ime, et selle välimus on veidi kannatada saanud. Rõivaauruti võib teha sellise juhtumi puhul lausa imet! Kortsud kaovad ja kui välimus ei ole täpselt nagu uus, siis ikkagi parem, kui alguses kapist välja võttes.

Võitlus toppidega: olenevalt mantli materjalist võib kahjuks ka kvaliteetsele mantlile tekkida toppe, eriti kaenla alla, sest seal hõõrdub riie kõige enam. Kindla käega inimesed saavad kasutada toppide eemaldamiseks raseerijat, aga peab olema väga ettevaatlik, et sa kogemata mantlisse auku ei teeks.

Paljud kunstkarusnahast mantlid on masinpestavad: kui oled siiani harjunud, et mantlit ei tohi mitte mingil juhul ise pesta, eriti veel pesumasinas, siis kunstkarusnahast mantel võib sind üllatada. Kontrolli muidugi mantli hooldusetiketi pealt, kas see vastab tõele. Kui jah, saadki ühe pesuga endale palju ilusama ja uueväärsema mantli.

Detailide võidukäik: jah, kui sa armastad riideid, mis näevad kogu aeg uued välja, on raske leppida, et mantel hakkab oma algset sära kaotama. Ole loov ja õmble sellele külge mõni silmapaistev detail. Ei ole ju enam nii tuhm ja igav?