The Economist ennustab, et uus majandusdünaamika periood on peagi käes ja ka professor Paul Krugman kirjutas New York Timesis, et “olukord muutub paremaks”. Ärimogul Tilman Fertitta väitis CNBC-le: “Tarbijad naasevad… Meid ootavad ees “möirgavad 20ndad“ — küll te näete.”

Kriisijärgne teraapia

Kui 2008. aasta majanduskriis viis veebipoodide buumini, mis ootab meid ees sel korral? “Peale pandeemiat otsime kindlasti viise, kuidas sotsiaalselt taas ühineda — rõivad, soengud, meik on kõik osa sellest teraapiast,” väidab endine trendide ennustaja Andrew Ibi. “Me kasutame rõivaid selleks, et suhelda ja esineda. Need tekitavad meis erinevatel viisidel hea tunde.”