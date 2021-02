See on põhjus, miks ei tohiks keha kuivatamiseks mõeldud ja köögis kasutatavaid rätikuid mitte kunagi koos pesta

Kuigi inimesed on harjunud erinevat värvi ja erinevast kangast rõivaid eraldi pesema, teavad vähesed, et suuri rätikuid, mida kasutad enda keha kuivatamiseks ja pisemaid, mis on kasutusel köögis, ei tohiks koos pesta, vahendab portaal Daily Mail.