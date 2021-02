FOTOD | Kas teadsid, et vastavalt sellele, kuhu tööle kandideerid, peaksid valima ka rõivad, mida tööintervjuul kannad?

Ilmselt sa juba tead, et kandideerides tööle mõnda põnevasse start-up'i, võid vabalt riietega pisut oma iseloomu näidata. Vali näiteks mõni mustriline topp või kleit ning kombineeri see pilkupüüdvate kõrvarõngastega.

Korporatsioonis töötades peab üldjuhul garderoob olema pisut ametlikum kui näiteks start-upis. Kuigi see ei tähenda, et peaksid üheksast viieni igavaid rõivaid kandma, soovib intervjueerija siiski näha, et tema võimalik tulevane alluv näeb välja hoolitsetud ja professionaalne. Miks mitte kanda näiteks naisteülikonda, mis süstib sinusse enesekindlust? Eelistades värvilist pintsakut paistad ekraanilt paremini välja. Ehete osas võid samuti valida midagi klassikalist, näiteks kuldketi või lihtsad kõrvarõngad.

The Zoe Report jagab soovitusi, mida videointervjuu ajal kanda ja mida vältida, et jätta endast hea esmamulje. Siin on mõned näited:

Mida videointervjuudel vältida?

Olenemata sellest, kuhu sa tööle kandideerid, on mõned asjad, mida peaksid kindlasti vältima. Alustuseks, ära kanna midagi, mis on ebamugav, näiteks kaela ümbert liiga kitsas kudum või mõni topp, mille õlapaelu pead pidevalt sättima. Eesmärk on, et nii sina kui intervjueeria saaksite täielikult vestlusele keskenduda.

Lisaks mõtle läbi, milline on su taust, sest kui see on liiga kirju, ei tasuks kanda värve, millega sinna sisse sulandud või mustreid, mis üldmulje liiga kirjuks muudavad. Sel juhul tasuks kanda värve, mis kogu pilti rahustavad.

Lõpetuseks, kuigi on natukene kummaline seda kirjutada, siis pane intervjuu ajaks püksid jalga! Isegi, kui tegemist on klassikaliste mustade retuusidega, on see parem, kui kogemata intervjueeriale oma aluspesu näidata.