D-vitamiini puuduse korral on koroonaviirusesse nakatumise oht suurem? Valearvamused päikesevitamiini kohta

Samuti tekitavad sageli segadust erinevad numbrid ja mõõtühikud D-vitamiini pakendi peal. “Meil Eestis on kasutusel kaks ühikut, mikrogramm (μg) ja rahvusvaheline ühik ehk IU ning neid ei tohiks omavahel sassi ajada. 1 mikrogramm on 40 IU-d,” lisab Hirvlaan.

Tulemuse selgumisel saab hakata farmatseudi sõnul valima sobilikku preparaati ja vitamiinikoguseid, mida see sisaldab. “Apteegis on toidulisandina peamiselt saadaval D3-vitamiini, näiteks õlikapslitena. Südamele ja veresoonkonnale on D-vitamiin eriti kasulik kalaõli või kalamaksaõliga. Luudele ja hammastele on kasulik D-vitamiin koos kaltsiumiga, immuunsüsteemi toetab aga D-vitamiin koos tsingiga,” loetleb ta.

“D-vitamiini koguse, mis on vaja toidulisandina juurde võtta, saab välja selgitada siis, kui on teada selle tase veres,” märgib Hirvlaan, kelle sõnul saab D-vitamiini taset mõõta veeniveres testiga, kuhu suunab perearst. “Täiskasvanutel võiks D-vitamiini tase seerumis olla kogu aasta vältel vähemalt 75 nmol/L ehk nanomooli liitri kohta.” Samuti saavad nii täiskasvanud kui ka kooliealised lapsed määrata D-vitamiini taset apteegis, kus sõrmeotsast võetud 1-2 tilka verd aitavad näha tulemust juba 15 minuti jooksul.

Vitamiinikapslite või päikesevanni võtmine pole aga Hirvlaane sõnul ainus viis enda immuunsüsteemi turgutamiseks. “Oluline on hoida oma toidulaud võimalikult mitmekülgsena. Näiteks D3-tüüpi vitamiini saab paljuski kätte just loomsetest toiduainetest, rasvasest kalast, juustust, munast, jogurtist ning võist. D2-tüüpi vitamiini leidub aga toiduaineks kasutatavates taimedes, seentes, avokaados ja D-vitamiiniga rikastatud sojatoodetes,” toob farmatseut näiteid.

Eesti laiuskraadidel on päikesepaistelisi päevasid aastas ainult ligi 20%, kuid D-vitamiini võetakse enamasti pigem septembrist aprillini. “See on kindlasti õige, kuid kui inimesed ei viibi päikese käes ka kevad- ja suvekuudel, tuleks võtta D-vitamiini siiski terve aasta jooksul,” toob farmatseut välja ja lisab, et eriti oluline on võtta D-vitamiini pidevalt juhul kui kasutatakse püsivalt ravimeid, mis tekitavad valgustundlikkust, või kui esineb haiguseid, mille puhul ei soovitata päikesevalguse käes viibida.

Kuna D-vitamiin on tihti kombinatsioonis koos teiste vitamiinide ja mineraalainetega, soovitab farmatseut vaadata pakendilt või infolehelt toidulisandi koostisosade sisaldust, et tuvastada, kas seal on piisavalt D-vitamiini. “Näiteks kalaõli kapslites ning luustikule, silmadele, nahale ja immuunsuse toetamiseks mõeldud toidulisandites ning multivitamiinides on tavaliselt piisav kogus D-vitamiini, aga on ka erandeid,” selgitab Hirvlaan.

6 müüti D-vitamiini kohta

1. Müüt: D-vitamiini pole kunagi liiga palju

Kuigi Eesti ilm ja viirusperiood soosivad keha turgutamist D-vitamiiniga, pole ka liigne D-vitamiini manustamine Hirvlaane sõnul tervisele kasulik ning seepärast on Euroopa Liidus paika pandud päevased ohutud koguannused. “Kui D-vitamiini võetakse liiga palju, siis see mõjutab kaltsiumi ainevahetust meie kehas. Võib juhtuda, et kaltsiumi tase veres tõuseb liiga kõrgeks ja tekib hüperkaltseemia. See omakorda tekitab iiveldust, oksendamist, nõrkust ja sagedast urineerimist. Liiga palju D-vitamiini võib kahjustada neere ja põhjustada luuvalu,” hoiatab farmatseut ja soovitab vajaliku vitamiini koguse osas spetsialistiga eelnevalt nõu pidada.

2. Müüt: D-vitamiini manustamise vajadus sõltub aastaajast

“D-vitamiini manustamine ei sõltu alati aastaajast, vaid ikkagi sellest, milline on inimese D-vitamiini tase vereseerumis. Ideaalis tuleks D-vitamiini manustamisel eelistada sellist annust, mis on soovitusliku päevase annuse ja päevase ohutu koguannuse vahel,” paneb farmatseut Hirvlaan südamele ja soovitab konsulteerida vajaliku koguse osas arsti või apteekriga.