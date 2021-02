EV 103 VIDEO | Signe Kivi presidendi vastuvõtul kantud kleitidest: selle eest sain ka väga palju kriitikat...

Aastakene tagasi poleks meist ehk keegi osanud arvata, et Eesti Vabariigi 103. aastapäeva tähistame me kõik pisut teisiti. Kuna ka harjumuspärast presidendi vastuvõttu ei toimu, ei ole meil käesoleval aastal võimalik vaadata, mida erinevad prominendid sel tähtsal päeval seljas kannavad, aga seda toredam on minna neile külla ja vaadata tagasi juba kantud kleitidele.