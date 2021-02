Ülemaailmne pandeemia muutis ka seda, millist aluspesu naised kannavad. Millises suunas ja miks?

Ülemaailmne ostukeskkond Lyst kinnitab, et kliendid otsivad juba detsembrikuust aina enam “mugavaid” ja “kõrge vöökohaga” aluspükse. Sama on juhtunud ka Marks & Spenceri ja ülimalt seksika pesu poolest tuntud Agent Provocateuri veebipoodides. Kim Kardashian West lisas need oma Skimside kollektsiooni ja Rihanna Fenty toodete hulka.