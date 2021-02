"Meid on nii vähe ja oleks tänamatu maailma laiali joosta ning öelda, et vahet pole, mis kodumaal toimub." Naine, tänu kellele Paide linnake eredalt kaardil särab

Üldse tahaks Maarja, et Piparkoogimajast kujuneks Türil koht, mis toob inimesed kokku. “Tunnen ennast siin hästi ja tunnetan, et kogu­konda on lihtne liita, sest inimesi on just sobiv hulk, paljudel on omavahel pika­ajalised sidemed ning toredate ja aktiivsete kohalikega saab palju korda saata. See võiks olla unistuste täitmise paik — miks mitte teha “Türi parimat pagarit” või “Türi maskis lauljat”? Need mõtted näiteks pärinevad ühelt vahvalt algklassi noormehelt, kes näeb seda juba praegu sündmuste majana nagu minagi. Kui kellelgi kogu­konnast vähegi idee tuleb, teeme aga koos ära,” räägib ta süttinult. “Lapsed ja noored peaksid kindlasti olema kaasatud ja tunnetama, et saavad sõltumata vanusest teha olulisi asju. Sama kehtib vanema põlvkonna kohta — miks istuda kodus, kui võiks tulla, lobiseda vanadest aegadest ja kas või õpetada lastele heegeldamist? Meil on väga palju aktiivseid pensio­näre, kellel on tohutu elu­kogemus, huvi­tavad lood rää­kida ja kasu­likud asjad õpetada. Piparkoogimaja võiks olla koht, kus kaminatule valgel tekivad vahvad spontaansed olemised ja hetked.”