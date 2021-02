Drew Barrymore avaldas põhjuse, miks tema mitte kunagi ilukirurgia ohvriks pole langenud

Barrymore avaldas, et suutis meelelahutusmaailma survestamisele vastu panna ja "noa alla mitte minna", sest võttis seda kui mässamist. "Ma arvan, et kuna olen nii mässumeelne, nägin kogu seda survestamist ja kõiki neid naisi, kes end piinasid, et teatud moodi välja näha, ning mõtlesin: "Te õnnetud inimesed." Ma ei taha karta seda, mida elamine minuga teeb."

Barrymore ei taha kedagi ilukirurgia kasuks otsustamise pärast hukka mõista, aga ta soovib, et inimesed vananeksid loomulikul teel ja laseksid aeg-ajalt end lihtsalt vabaks. "Me vananeme, asjad lähevad kehvasti ja see on okei," kinnitas ta. "See on osa elust."