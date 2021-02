Kui koroonaviirusesse nakatumine kasvab, tuleks taaskord leida koduseid tegevusi. Ammutame inspiratsiooni Nicole Kidmanist

Ilmselt unistame me kõik juba, et ei peaks avalikes kohtades pidevalt maski kandma või liiga vara restoranist lahkuma, et saaks taas reisida ja vanaemale külla minna. Aga paraku hetkel see kõik on pisut keeruline ning ajal, mil koroonaviirusesse nakatumiste arv taaskord kasvab, tuleks enda ja teiste tervise nimel püsida kodus.