Ordeniga pärjatud rõivadisainer Lilli Jahilo: ega suuremat tunnustust enam ei ole...

President Kersti Kaljulaid annab Eesti Vabariigi aastapäeva eel riigi teenetemärgid tänuks 152 inimesele, kelle pühendumus oma tööle ja kogukonnale on muutnud Eesti elu paremaks. Üheks neist on ka rõivadisainer Lilli Jahilo.

“Mul just käis ETV kaameramees koos Reet Weidebaumiga käisid siin ja üllatasid mind selle uudisega. See tuli täiesti nagu välk selgest taevast,” räägib Jahilo Anne & Stiilile, kuidas ta uudisest kuulis. “Sõna otseses mõttes täiesti uskumatu! Ma mõtlesin, kas tegu on varjatud kaameraga ja kas see on ikka päris uudis. Siiamaani ma ei usu seda.” Jahilo kinnitab, et presidendilt teenetemärgi saamine on tema jaoks ääretult suur au.

Lilli lugu

Mood on ühel või teisel moel saatnud Jahilot kogu elu. Kuigi keegi tema perekonnast selles valdkonnas ei tegutsenud, õmblesid temagi ema ja vanaema pisikesele Lillile rõivaid selga ning ta teadis juba keskkooli lõpus, et tahab minna kindlasti just moedisaini õppima. “Mind viis selleni minu puhas armastus kunsti ja käsitöö vastu. Ma juba väikese lapsena väga nautisin kõike, mis puudutas käelist tegevust,” selgitab moelooja tehtud valikut.

Kui 90ndatel tulid moodi koolide moešõud, hakkas Lilli juba konkreetselt moega tegelema. Asialgsed kollektsioonid valmisid ajalehtedest ja prügikottidest, kuid tänaseks töötab ta materjalidega, mida kasutavad ka moemaailma absoluutsed tipud.

Loe loost pikemalt Lilli kommentaare tänase suure uudise kohta ja ka tema moebrändi lugu.