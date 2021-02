Üks klassikaline ja natukene igav riideese, mis ootamatult on viimasel ajal poodidest otsas

Üks nendest klassikalistest riideesemetest, mis pidevalt erinevatest poodidest otsas on, on triibuline kampsun, vahendab portaal Who What Wear. See on miski, mis on alati populaarne just kevadeti ning sel aastal armastame eriti kudumeid, mis kombineerivad kreemja valge mustade triipudega ning on kandjale natukene suured.