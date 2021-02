Kuna presidendil on esivanemate juured Kihelkonna kihelkonnast ja Jämaja khk moodustati osaliselt endise Kihelkonna kihelkonna maadele 13. sajandil, said valituks antud kihelkonna riided.

Presidendipaar kannab vanimaid teadaolevaid Jämaja kihelkonna rahvariideid. Originaalid, mis hoiul Eesti Rahva Muuseumis, on pärit 19. sajandi algusest. Need on pidulikud riided, mida kanti leeris, pulmas ja kirikus käies.

Kaljulaidi seljas olev komplekt

Jämaja kihelkonna rahvariiete naise komplekti kuuluvad särk, seelik, kirivöö, vamm