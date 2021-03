40-50ndad ei tähenda, et siit hakkab kõik seksuaalses mõttes vaid allamäge minema. Kuidas garanteerida endale naudinguterohke menopaus?

Menopausis naine võib vajada lisahormoone, mida saab retseptiga. Pea nõu oma naistearstiga, et välja selgitada, milline variant on sulle kõige sobivam, kas tablettide, plaastri või geeli kujul.



Lisaks sellele, et treeningkuulid aitavad ennetada uriinipidamatust ja vaagnapõhjaorganite allavajet, soodustavad need ka loomuliku libeaine teket tupes. Kui viimasest vaginaalsest vahekorrast on juba mõnda möödas, aga on soov taas armurõõme nautida või end vaginaalselt hellitada, aitab tupekuulide kandmine tasapisi harjuda penetratsiooniga.