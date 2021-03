FOTOD | 5 kevadist moetrendi, millest Rihanna teadis enne kui keegi teine

Lisaks sellele, et Rihannast saab alati inspireeruda, on tema rõivad sageli justkui kristallkuulid, mis ennustavad ette, millised trendid peagi moemaailmas kõige populaarsemad on. Näiteks kandis ta ammu enne koroonakriisi monotoonseid dressikomplekte ja näitas julgelt oma kauneid kurve, kasvõi minikleidis.