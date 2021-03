Üllatavalt lihtne! Rebel Wilsoni treener jagab nippi, kuidas end lõpuks ometi diivanilt püsti ajada ja vormi ajada

"Esimene osa sellel teekonnal peaks olema eesmärk," avaldas ta portaali Body+Soul podcastis Healthy-Ish. Lisaks ei piisa treeneri sõnul vaid sellest, et sa selle välja mõtled, vaid eesmärk tuleks ka kirja panna, seda oma sõpradele öelda ja muuta see avalikuks, sest siis on keerulisem taganeda. Seda tegi ka Rebel, kes jagas oma teekonda läbi sotsiaalmeedia kanalite.