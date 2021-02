SUUR LUGU | Šokk, kohanemine ja arengud. Eesti tuntud moedisainerid avavad, kuidas nad on kriisi ajal ellu jäänud

Nagu igas kriisis, on siingi peamiseks märksõnaks kohanemine. Kuidas on kriisiga kohanenud Eesti tuntud moemajad? Nimekad moetegijad Tiina Talumees, Maria Tammeorg (Mammu Couture), Mari Martin (Tallinn Dolls), Mariliis Pikkar (Marimo), Oksana Tandit ja Tanel Veenre räägivad, kuidas on aasta nende stuudiotes möödunud, milliseid ümberkorraldusi on tulnud teha ja mil viisil on suudetud ellu jääda. Tuleb välja, et keeruliste olude kiuste on nii mõnigi neist leidnud uue edukalt toimiva niši ja avastanud turge, millega töötamist plaanitakse jätkata ka siis, kui ajad paremaks lähevad.