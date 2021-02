KUULA | Moedisainer Oksana Tandit on online-kaubandusse suhtes skeptiline: disaineri ja kliendi vahetut koostööd ei asenda ükski tehniline lahendus

Oksana Tandit nendib, et kriisiaasta on sundinud igat ettevõtjat peeglisse vaatama ja endalt küsima, kas nende tegevus ja valdkond on ikka õiged: “Kas need on ikka minu jaoks? Mida ma veel oskan? Kas peaks midagi juurde õppima? Need on väga olulised küsimused. Toime tulevad need, kes ei karda muutusi, usuvad iseendasse ja mõtlevad positiivselt.”