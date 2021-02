Kui mõtled armastusest nii, on sul võimalik luua püsivaid suhteid

Suhted on üks neist teemadest, mille teadliku õppimise vajadust on minu meelest kõige rohkem alahinnatud. 9000 eksemplari müünud menuki “12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga kõik peaksid teadma” autor Roland Tokko selgitab, et Eesti inimesed ei ole üldiselt väga avatud oma tunnetest rääkima.