Anne & Stiili moetoimetaja Karolin Kuusiku sõnul ei ole rahvariiete kandmine niivõrd tähtsal päeval kindlasti lihtne valik. "Tihtipeale on rahvariideid kokku panna, tellida ja kanda nii, et on kantud, mingis mõttes isegi keerukam ja võimalik, et ka kallim kui tavalist kleiti kanda," selgitab ta. "Otse loomulikult on rahvariided nii ehk naa meie au ja uhkus ning kõige pidulikum riietus, mis üldse olla saab."