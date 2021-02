KUULA | Dermatoloog: talvised nahahooldustooted võiksid sisaldada seda erilist koostisosa

“Suvel on lihtsam – on päikest, valgust, jume on parem… Mul on hobid, mis viivad mind tihti õue külma kätte ja see annab omakorda nahale koormust juurde. Sõltub välistemperatuuridest – miinus viis tundus juba vahepeal juba päris soe! Aga kui 20 miinuskraadiga õues olin, piisas juba lühikesest ajast, et nahk muutus punaseks ja külmaks… Ruttu oli kreemi vaja. Selge see, et kliima mõjutab – kindlasti tuleb mõelda, kuidas aidata näol, kätel ja kehal talvine külmem periood üle elada,” arutleb Inga Lunge.