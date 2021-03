Ajakirjanduses ja internetis leiduv teave söömise kohta on äärmiselt vastu­oluline. Tagajärjeks on tihti hoopis käegalöömine või mõne äärmusliku söömisstiili valimine.

Kas on siis võimalik süüa iga päev või peaaegu iga päev nii, et hiljem ei oleks piinavalt valus kogutud kilode või kaotatud tervise pärast? Jah, on. Aga see nõuab teadmisi. Põhiteadmisi. Toitumine ei ole must-valge, vaid siin on väga palju nüansse, kõik on kõigega seotud. Siiski võib tuua välja mõned põhilised asjad, millest alustada, kui on soov tervislikumalt toituda.