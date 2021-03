Kaks minutit õndsust… enne kui maailm kokku variseb. Hetk, kui pöörane rumal armastus katastroofiga lõppeb

Ma ei maga, ma ei söö. Ja ma ei taha teha tööd. Umbes nii võiks kokku võtta ühe armunud inimese päevaplaani. Panime kirja seitse muutust, mis seitsmendas taevas hõljumine endaga kaasa toob.

1. Ärge segage mu armumist!

“Kas on üldse midagi õudsemat kui armumise agoonia?” küsib umbes seitsmeaastane Sam kultuskomöödias “Armastus on see”. Tõepoolest, armumine võtab vahel kogu su energia, fookuse ja aja, nii et kõik muu elus toimuv näib kui tüütu sissetung imelisse mulli. “Sa ärkad ja uinud, mõeldes oma võimalikule uuele suhtele. Armumine võib sind mõneks ajaks muuta ebakindlaks, kinnismõtete all vaevlevaks ja erakordselt nõudlikuks inimeseks — ma toitun ta headest sõnadest ja jäägitust tähelepanust, kui ma neid ei saa, siis muutun ärevaks! See on hirmutav, aga ka täiesti normaalne,” ütleb psühholoog Deborah Khoshaba.

