Kuldlusikas suus sündinud? Ei, edukaid naisi iseloomustavad hoopis kindlad omadused, mis on aidanud neil elus kaugele jõuda

„Paljudel juhtudel pakutakse naistele võimalusi, mille kohta nad arvavad, et nad ei ole selleks valmis. Seega jäetakse võimalused kasutamata või antakse need edasi kellelegi teisele,” arvab Vetter ning kinnitab, et pakutud võimalustest tasuks pigem kinni haarata.

Ehkki võib arvata, et edukad naised pühendavad kogu oma aja tööle, siis enamike puhul see siiski tõele ei vasta. Vetteri jaoks tähendab isiklik arenguruum, et ta võtab endale regulaarselt aega, et tegeleda jooga või jooksmisega. „Andke endale ruumi ja aega, et teie aju saaks lõõgastuda,” annab ta kasuliku soovituse.