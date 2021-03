Kuldlusikas suus sündinud? Ei, edukaid naisi iseloomustavad hoopis kindlad omadused, mis on aidanud neil elus kaugele jõuda

1. Nad kujundavad ise oma teeraja

Kuigi Vetter alustas oma karjääri avaliku sektoris raamatupidamise alal, ei sobinud see talle kuigi hästi. Seega alustas ta oma äriga, pakkudes klientidele raamatupidamisteenust ja ta nautis ka omaette tegutsemise loomingulist poolt, teisi hädasolevaid ettevõtteid aidates.

„Ajasin seda äri kümme aastat, samal ajal andsin loenguid ülikoolides ja konverentsidel. See viis mind minu praeguse karjäärini. Tegelikult õppisin ma oma asja ajamist vanaema Edithilt, kes omas antiigiäri ajal, mil naised selliste asjadega ei tegelenud.”

2. Nad ei karda läbikukkumist

Alates 12. eluaastast sõitis Vetter regulaarselt linna teise otsa, et töötada oma ema koristusettevõttes. Ta vaatas, kuidas tema ema töötas ja tegi mõnikord vigu, kuid õppis sellest. Seda jälgides sai Vetter aru oluliselt elutõest: nii kaua, kuni inimene õpib oma ebaõnnestumistest, on ta võimeline kohanema ja tegema tähtsaid muudatusi, et paremaks saada.

3. Neil on toetavad sõbrannad

Olgu selleks kolleegid töökeskkonnas või sõbrannad väljaspool tööd, iga eduka naise taga on hulk naisi, kes teda innustavad ja motiveerivad. Nad on alati tema jaoks olemas ja innustavad teda veelgi paremaks saama.

4. Nad ei kõhkle avatud uste ees

Ehkki üle poolte raamatupidamise eriala lõpetanutest on naised, moodustavad nad ainult umbes 20 protsenti raamatupidamisfirmade partneritest.

„Paljudel juhtudel pakutakse naistele võimalusi, mille kohta nad arvavad, et nad ei ole selleks valmis. Seega jäetakse võimalused kasutamata või antakse need edasi kellelegi teisele,” arvab Vetter ning kinnitab, et pakutud võimalustest tasuks pigem kinni haarata.

5. Neil on oma isiklik aeg ja arenguruum

Ehkki võib arvata, et edukad naised pühendavad kogu oma aja tööle, siis enamike puhul see siiski tõele ei vasta. Vetteri jaoks tähendab isiklik arenguruum, et ta võtab endale regulaarselt aega, et tegeleda jooga või jooksmisega. „Andke endale ruumi ja aega, et teie aju saaks lõõgastuda,” annab ta kasuliku soovituse.

Allikas: INC