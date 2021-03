ANNE & STIILI KAANELUGU | Elina Nechayeva perioodist, mis õpetas igat hetke hindama: isegi kui mõnikord hakkan millegi peale porisema, siis tuleb see taas meelde...

Jah, ta on kriisiajaga kohanenud, aga ei varjagi, et see pole lihtne olnud. “Aasta on sarnanenud Ameerika mägedega – nii tegevuste, nende planeerimise kui ka muu poolest. Eelmine kevad oli väga raske, kõige keerulisem oli toime tulla teadmatusega. Rahustasin end mõttega, et see, et ma kardan, muretsen ja üle elan, ei lahenda ju situatsiooni. Vastupidi, teeb enesetunde ainult halvemaks ja see omakorda tähendab, et ka võimalus haigestuda – nii koroonasse kui ka igasse teise haigusesse! – on palju suurem. See mõttemuutus oli raske, aga läbi raskuste lõpuks ikkagi suutsin.”



2020. aasta kevadel äkki saabunud elu pakkus varasemaga võrreldes Elinale tõeliselt suurt kontrasti. “Olin väga pühendunult töötanud ja valmis põnevateks projektideks välismaal, kui... maailm lihtsalt peatus. Alguses oli isegi hea meel, et saab mõned päevad puhata, aga siis tekkis väike ärevus, et kui kaua see puhkus siis ikkagi kestab?”



Kui kõik oleks jätkunud vanaviisi, ei istuks me Fotografiskas ega teeks seda intervjuud. Elina viibiks hoopis Floridas West Palm Beachis ja Palm Beach Operas toimuksid Mozarti “Võluflöödi” proovid, kus Elina kannaks Öökuninganna rolli. Ja küllap olnuks tema eelmise suve üheks tippsündmuseks esineda Singapuris 25 000pealise publiku ees. Asjade ja tegude üle, mis olnuks või võiksid olla, Elina liigselt pead ei murra. Ta keskendub praegusele hetkele ja on kindel, et igaks asjaks on õige aeg. Et kõik juhtub põhjusega.